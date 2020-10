Un avion d’aide humanitaire du Fonds Arméniens est arrivé de Los Angeles à Erévan chargé de 20 tonnes de médicaments et matériel médical

L’aide humanitaire pour l’Artsakh entrepris par le Fonds Arménien aux Etats-Unis chargé de 20 tonnes de médicaments et divers matériels est arrivée en Arménie par le vol Los-Angeles-Erévan par une escale en Islande. L’information a été communiquée par Ardzroun Hovhannisyan du ministère arménien de Défense qui écrit « nous sommes forts ensemble ! ». Le Fonds Arménien des Etats-Unis affirme qu’un second vol chargé de 40 tonnes d’aides aux soldats et civils de l’Artsakh arrivera à Erévan dans quelques jours.

Krikor Amirzayan