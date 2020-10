Cité du Vatican, 11 oct 2020 (AFP) - Le pape François a déploré dimanche

une « trêve trop fragile » dans les combats entre les forces arméniennes du

territoire indépendantiste du Nagorny Karabakh et celles de l’Azerbaïdjan.

"J’ai apprécié le fait que l’Arménie et l’Azerbaïdjan aient concordé un

cessez-le-feu pour des motifs humanitaires, en vue de l’obtention d’un accord

de paix substantiel, en dépit du fait que la trêve se montre trop fragile",

a-t-il dit après la prière dominicale de l’Angélus.

"J’encourage à la reprendre (la trêve, ndlr) et j’exprime ma participation

à la douleur pour la perte de vies humaines, pour les souffrances subies et

pour la destruction d’habitations et de lieux de culte", a poursuivi le pape

argentin devant quelques centaines de personnes venues sous la pluie à place

Saint-Pierre pour écouter l’Angélus.

"Je prie et j’invite à prier pour les victimes et pour tous ceux dont la

vie est en danger", a conclu François.

Le dirigeant arménien du Nagorny Karabakh a estimé dimanche que la

situation était « plus calme » que la veille sur le front opposant ses forces à

celles de l’Azerbaïdjan, au deuxième jour d’une trêve fragile.

"Hier nous l’avons tous constaté, il n’y avait pas de cessez-le-feu. Il

semble que depuis ce matin, c’est plus calme, mais cela peut changer très

vite", a déclaré Araïk Haroutiounian, au cours d’une conférence de presse à

Stepanakert, la capitale des indépendantistes.

Une trêve humanitaire a été négociée vendredi à Moscou pour permettre

l’organisation d’un échange de prisonniers et de corps de militaires tués.