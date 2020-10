Le ministère des Situations d’urgence d’Arménie refuse désormais pour l’aide humanitaire à l’Artsakh les vêtements et les aliments aux origines inconnues

Le ministère des Situations d’urgence d’Arménie a fait appel à tous ceux qui apportent une aide humanitaire aux soldats et populations civiles en Artsakh de ne pas offrir de la nourriture réalisée dans les foyers et dont l’origine des produits n’est pas vérifiée. Le ministère des Situations d’urgence ne prendra désormais plus plats ou aliments apportés par la population ou les organisations à tire d’aide humanitaire. Ceci pour la santé des soldats Arméniens du front et des habitants de l’Artsakh. « Nous vous indiquons que désormais n’apportez plus pour cette aide humanitaire les vêtements et les produits de consommation aux origines inconnues. Nous les refuserons » a indiqué le ministère.

Krikor Amirzayan