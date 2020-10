30.523.692 $ collectés aux Etats-Unis par le Fonds Arménien

Un téléthon organisé hier, 10 octobre, à Los Angeles par le Fonds Arménien, qui a duré douze heures, de 10 heures du matin jusqu’à 22h, et mobilisé un nombre exceptionnel de donateurs, parmi lesquels des célébrités comme Kim Kardashian, a récolté 30,523,692 dollars pour aider l’Artsakh et l’Arménie à faire face aux difficultés et destructions entraînées par deux semaines de violents combats. Ce montant vient s’ajouter aux 93 millions de dollars de dons reçus à ce jour, par le Fonds Arménien au niveau mondial. La campagne continue, bien évidemment.