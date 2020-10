Arayik Harutyunyan a fermement condamné Israël pour sa livraison de drones et d’armes à l’Azerbaïdjan utilisées contre les Arméniens qui ont connu le génocide

Ce matin à 10 heures à Stepanakert, Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh a tenu une conférence de presse pour faire le point sur la situation. Il a affirmé qu’après le cessez-le-feu humanitaire signé à 12 heures hier, l’Azerbaïdjan n’a pas respecté ses engagements en bombardant plusieurs localités de l’Artsakh comme la capitale Stepanakert. Mais ce matin un calme relatif était visible sur la zone de combat.

Le président de l’Artsakh a également critiqué Israël qui livre des drones tueurs à l’Azerbaïdjan qui sont utilisés contre la population civile arménienne en Artsakh. « Lors de la guerre d’Avril 2016, les autorités israéliennes étaient informées de l’utilisation de ces drones par l’Azerbaïdjan non pas pour sa défense mais pour l’attaque. Et ce sont des spécialistes venus d’Israël qui manipulaient ces drones (…) les autorités israéliennes sont donc au courant et continuent encore de livrer aujourd’hui encore et les autorités d’Israël sont responsables pour ce génocide envers un peuple qui a déjà subi un génocide » a déclaré Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh.

Il a également affirmé que la finance dominait le monde, et la positions des dirigeants d’Israël en est la dernière preuve de ce non-respect des valeurs humaines au profit de l’argent. Arayik Harutyunyan a affirmé que tous les gouvernements de la planète et les autorités israéliennes savent qu’Israël continue de livrer des armes à l’Azerbaïdjan. Armes qui sont utilisées également contre la population civile arménienne de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/watch/live/?v=673407780226695&ref=watch_permalink&t=1