Le dernier bilan des pertes azéris depuis son agression du 27 septembre contre l’Artsakh est édifiant et démontre sa défaite annoncée. L’Azerbaïdjan a perdu face aux Arméniens sur le front de l’Artsakh 4 719 soldats, 510 chars, 17 avions, 16 hélicoptères, 165 drones, et 4 lance-missiles DOS. Ce bilan est publié par le ministère arménien de la Défense. L’Azerbaïdjan qui compterait par ailleurs plus de 7 000 blessés.

Krikor Amirzayan