VIDEO-La présence de djihadistes-mercenaires en Azerbaïdjan qui sont conduits au front de l’Artsakh est prouvée une nouvelle fois

La présence des djihadistes-mercenaires syriens au sein de l’armée turco-azérie qui agresse l’Artsakh a été une nouvelle fois prouvée. Le ministère arménien de la Défense ainsi que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a mis en ligne hier une vidéo issue de groupes syriens montrant les mercenaires syriens parlant en arabe tirant avec des armes automatiques en direction des forces arméniennes. Cette présence de groupes terroristes étrangers venus en Azerbaïdjan depuis de Syrie ou d’Afghanistan par l’aide de la Turquie est ainsi une nouvelle fois prouvée. Un fait qui internationalise le conflit de l’Artsakh et qui risque de déstabilise tout le Sud Caucase et au-delà la Russie et l’Iran.

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/watch/?v=2447815055511383&t=8