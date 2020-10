Les Arméniens d’Argentine manifestent pour la paix en Artskakh

Buenos Aires, 11 oct 2020 (AFP) - Des centaines de personnes de la

communauté arménienne d’Argentine ont manifesté samedi à Buenos Aires pour l’arrêt des combats dans la région indépendantiste du Nagorny Karabakh.

Les manifestants, certains enveloppés dans des drapeaux rouge, bleu et

orange, couleurs de l’Arménie et du Nagorny Karabakh, ont défilé depuis

l’ambassade d’Azerbaïdjan jusqu’à l’ambassade de Turquie dans la capitale

argentine aux cris de « Non au terrorisme » ou « Paix en Arménie et en Artsakh »,

le nom du Nagorny Karabakh en arménien.

Les forces azerbaïdjanaises et les troupes du Nagorny Karabakh soutenues

par Erevan s’affrontent depuis deux semaines pour le contrôle de ce territoire

peuplé majoritairement d’Arméniens et qui a fait sécession de l’Azerbaïdjan

après le démantèlement de l’URSS.

Stepanakert, principale ville du territoire, a été bombardée samedi soir en

dépit d’un cessez-le-feu conclu à Moscou par les deux pays.

Diana Dergarabetian, une Argentine d’origine arménienne de la deuxième

génération, a déploré que des bombardements continuent alors que l’Arménie

s’est déclarée prête à reprendre les pourparlers de paix avec l’Azerbaïdjan.

« Les pertes sont déplorables des deux côtés », a déclaré cette manifestante

à l’AFP. "Cette lutte n’est pas contre le peuple d’Azerbaïdjan, le peuple

arménien défend son droit à l’autodétermination« , a-t-elle dit. »C’est très triste, ils tuent des frères", a déclaré Gabriela Kamakian, une

avocate de 35 ans. « L’Artsakh est très beau », a-t-elle dit, "c’est une terre

fertile et belle qui a appartenu et appartiendra toujours aux Arméniens, cela

fait plus de 3.000 ans que nous habitons cette région".

Des chants et des danses traditionnels arméniens ont eu lieu pendant cette

marche à laquelle participaient une majorité de manifestants jeunes.

Les participants, portant des masques en raison des mesures de lutte contre

la pandémie de Covid-19, se sont massés devant l’ambassade de Turquie, pays

accusé de soutenir militairement les opérations militaires azerbaïdjanaises,

ce que dément Ankara.

"Je suis ému de voir cette jeunesse se mobiliser pour la paix en Arménie et

en Artsakh", a déclaré Nicolas Nakachian, un biochimiste de 28 ans descendant

d’Arméniens. "Cela rend très fier d’être arménien. Nous voulons que cette

guerre inutile prenne fin".

On estime que la communauté arménienne d’Argentine compte quelque 100.000

personnes, dont la plupart appartiennent à la troisième ou quatrième

génération.