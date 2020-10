Au Nagorny Karabakh sous les bombes : « Maudit soit Erdogan ! »

Stepanakert 11 oct 2020 avec AFP - Au 28 de la rue Saroïan, il

y avait une grande et belle maison à étage, à la terrasse de bois et à la

vigne gorgée de raisins noirs. De cette confortable résidence bourgeoise d’une

rue aisée de Stepanakert, il ne reste rien, ou presque.

"J’ai rénové cette maison de mes mains pendant deux ans, (le président

azerbaïdjanais) Aliev l’a détruite en deux secondes avec ses bombes",

s’époumone pour qui veut l’entendre dans la capitale de la région indépendantiste

du Nagorny Karabakh l’infortuné propriétaire des lieux, Guennadi Avanessian.

Le septuagénaire à moustache et au bonnet marine enfoncé sur la tête est

tant bien que mal parvenu à grimper sur cet immense tas de gravats, les restes

de sa demeure éventrée et comme écroulée sur elle-même.

Pelle à la main, il tente de fouiller dans les décombres, entre morceaux de

tôle tordus, vestiges de charpentes mitraillés et souvenirs de sa vie passée.

L’endroit a été bombardé il y a une semaine par les forces

azerbaïdjanaises. Guennadi y revient pour la première fois depuis, pour

essayer de récupérer quelques biens.

"J’étais là quand la roquette est tombée. J’ai entendu un sifflement, je me

suis précipité dans la cave. A deux secondes près, j’étais mort",

raconte-t-il. Son beau-fils, présent lui aussi, n’a été que blessé. Un petit

miracle quand on voit le cataclysme qui s’est abattu sur la maison.

« C’est une roquette Smertch qui a fait ça », l’une ces roquettes Katioucha

dernière génération aux allures de missiles qui s’abattent depuis une semaine

un peu partout çà et là dans la ville.

"Où vais-je vivre maintenant ? Sous les étoiles, sous la pluie ? J’avais

tout, je n’ai plus rien, je ne retrouve rien. Tout est en pièces. La seule

chose que j’ai pu récupérer, c’est une valise avec des vêtements d’enfants",

vocifère Guennadi, tenant à bout de bras le bagage miteux hors d’âge.

"Comment un homme peut-il faire ça à un autre homme ? Aliev, tu dis que le

Karabakh c’est l’Azerbaïdjan. Si je vis en Azerbaïdjan, pourquoi as-tu

bombardé ma maison ?« , s’esclaffe cet ancien officier de police à la retraite. »J’ai construit cette maison pour vivre en paix, et ils l’ont détruite ! Les

Azéris bombardent les civils. Ce sont des assassins, des extrémistes !« »Regardez leur œuvre, regardez autour de vous ! Maudit soit Erdogan !",

lance-t-il au photographe et au journaliste de l’AFP, en référence au

président turc, accusé de soutenir militairement les forces azerbaïdjanaises.

"Fils de p..., Erdogan ! Si tu étais devant moi, je te tuerais à coups de

hache".