Kim Kardashian donne 1 million de dollars pour l’Artsakh

Je suis tellement honorée de participer à l’effort mondial d’aujourd’hui pour soutenir ArmeniaFund (Fonds Arménien). J’ai parlé de la situation actuelle en Arménie et Artsakh et j’ai eu des conversations avec tant d’autres personnes pour sensibiliser davantage à la crise que nous traversons et que ne pouvons pas laisser perdurer.

ArmeniaFund aide directement ceux qui ont été touchés pendant cette période critique avec de l’aide humanitaire par la nourriture, le refuge et les soins médicaux.

Mes pensées et mes prières vont aux hommes, aux femmes et aux enfants courageux. Je veux que tout le monde se souvienne que malgré la distance qui nous sépare, nous ne sommes pas limités par les frontières et nous sommes une nation arménienne mondiale ensemble.

Je donnerai 1 million de dollars pour aider leurs efforts sur le terrain et vous invite à me rejoindre. Que vous nous aidiez à sensibiliser et à publier sur les réseaux sociaux ou à donner seulement 1dollar, car chaque grain aide.

Faisons de cette collecte de fonds la plus réussie de tous les temps.

Merci beaucoup. Merci beaucoup.

