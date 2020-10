Prière pour la Paix

A la demande de Sa Sainteté Karékine II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, durant la Divine liturgie du dimanche 11octobre, une intention plus particulière sera adressée au Seigneur pour demander la paix et à la protection des défenseurs des frontières de l’Arménie et de l’Artsakh.

Toutes les églises et communautés de la Diaspora sont invitées à se joindre aux fidèles d’Arménie et d’Artsakh.