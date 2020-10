Message de l’Eglise Evangélique Allemande

Le RP. Heinrich Bedford-Strohm, président du Conseil de l’Église évangélique d’Allemagne, a adressé un message de soutien à Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens : « Nous sommes profondément attristés d’apprendre la reprise du conflit au Haut-Karabakh et les pertes humaines qui en résultent. Tous nos espoirs et nos prières vous accompagnent ainsi que tous ceux dont l’existence est menacée par ces hostilités… Nous demandons l’amour et la miséricorde de Dieu pour la paix ou pour le maintien de ce cessez-le-feu qui dure depuis plus de 25 ans afin d’empêcher toute nouvelle escalade qui pourrait conduire à la reprise d’une terrible guerre. Aujourd’hui, plus que jamais, je pleure pour les souffrances du peuple du Haut-Karabakh ». Le Rvd. Heinrich Bedford-Strohm termine son message par ses mots : « A titre personnel, et au nom des Églises évangéliques allemandes, je me joins de tout cœur à cet appel ».

Par la voix de Ioan Sauka, Secrétaire général du Conseil Œcuménique des Eglises, les Églises chrétiennes ont lancé la semaine dernière un appel aux parties en conflit afin qu’elles retournent à la table des négociations et exhorté les États étrangers à s’abstenir de toute ingérence qui aggraverait les hostilités.

D’après le Service d’Information

de Saint-Etchmiadzine