Témoignage d’Hovhannes Asatour à Paris : mon cousin David Arzoumanyan est mort en héros en Artsakh

Hovhannes Asatour, un chanteur professionnel d’opéra ainsi que compositeur, producteur et dj pour la musique électro et techno, fondateur de Positive Records, est originaire d’Arménie et vivant en France. Il est également administrateur sur facebook du groupe Les Arméniens de France et de Paris.

Ce matin Hovhannes Asatour a reçu un appel d’Arménie. Au bout du fil c’était sa tante. Elle informait que son fils David Arzoumanyan (35 ans), appelé « L’Aigle d’Omar » commandant dans le contingent arménien des Casques bleus en Afghanistan et au Kosovo, et qui était au front de l’Artsakh est mort en héros sous des bombes azéries. Il était revenu d’Afghanistan en compagnie du contingent arménien chargé de la paix, il y a une semaine. Il était marié et avait un enfant de 4 ans, Vladimir. Le major David Arzoumanyan est tombé en martyr le 30 septembre en sauvant la vie de nombreux soldats. En leur demandant de s’écarter, face à un tir d’une attaque de l’aviation ennemie dont il en fut victime en restant sur place pour défendre la position. David Arzoumanyan est tombé en compagnie de quelques camarades. Il était apprécié de tous tant dans l’Armée arménienne que dans sa vie civile affirme Shushanik son épouse. Le couple était marié depuis 5 ans. « J’ai perdu mon Aigle » dit Asli Asatryan la sœur du héros mort dans la défense de la patrie arménienne.

Hovhannes Asatour écrit « lors de sa visite à Paris lorsqu’il était en service en Allemagne, je lui avais montré la Tour Eiffel. Il a adoré. Aujourd’hui il laisse derrière lui des cœurs brisés, un fils de 5 ans et une femme formidable, sans parler de sa mère, ma tante, ses deux sœurs et son frère. Paix à son âme ». Très affecté par la disparition de son cousin David Arzoumanyan, Hovhannes Asatour reprend « en écrivant ce message, j’ai les larmes aux yeux. Que dois-je faire en tant qu’Arménien de France ? Comment expliquer ma douleur ( …) alors Stop à l’agression ! Stop aux soutiens internationaux de l’Azerbaïdjan ! Stop aux ventes d’armes d’Israël ! Stop à la politique génocidaire de la Turquie ! Stop à l’extermination de notre peuple ! ».

Hovhannes Asatour affirme « Mon cousin est mort en héros pour son peuple, son fils va grandir dans une Arménie libre et prospère. Et j’en serai le garant. Que Dieu protège l’Arménie et l’Artsakh ».

Krikor Amirzayan

