Ardzroun Hovhannisyan ce soir à 21 heures : le cessez-le-feu humanitaire est globalement respecté sur la ligne de front entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan qui a perdu 200 soldats aujourd’hui et 4 drones

Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a accordé ce soir à 21 heures à Erévan une conférence de presse afin d’expliquer la situation en Artsakh.

La situation sur la ligne de front entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan est actuellement calme et le cessez-le-feu humanitaire depuis midi se poursuit. Excepté quelques tensions et tirs sur certaines parties de la frontière. « Dans l’ensemble la situation est calme » a-t-il ajouté. Il a également évoqué la tentative d’incursion d’un commando ennemi dans la ville de Hadrout cet après-midi après le cessez-le-feu. « Nous avons neutralisé ces groupes » a affirmé Ardzroun Hovhannisyan. Il a également estimé les pertes de l’Azerbaïdjan à près de 200 hommes la nuit dernière et ce matin ainsi que 4 drones.

Krikor Amirzayan