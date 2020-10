Arménie-Géorgie ce soir à 18h00 en Pologne pour les qualifications de la Ligue des nations

Ce soir à 18h00 en Pologne, l’Arménie affronte la Géorgie pour le 3e tour des qualifications de la Ligue des nations (Groupe C). Un match très important pour l’Arménie après sa défaite face à la Macédoine du Nord (1-2) et sa victoire face à l’Estonie (2-0) le 8 septembre à Erévan. Une Arménie qui a démontré un jeu collectif intéressant et une certaine mobilité. Henrikh Mkhitaryan le capitaine de l’équipe d’Arménie qui n’avait pas disputé les deux rencontres de l’Arménie sera présent contre la Pologne.

Le match face à la Géorgie sera difficile selon l’entraîneur national arménien l’Espagnol Joaquin Capparos qui estime que « la Géorgie dispose d’une bonne sélection nationale ». Les chances de victoires des deux équipes étant toutefois à égalité d’après les spécialistes. L’équipe d’Arménie est arrivée hier en Pologne et s’est entraînée. Avec la présence d’Henrikh Mkhitaryan, cette équipe nationale d’Arménie dispose d’un atout important.

Krikor Amirzayan