Facebook supprime une ferme de trolls liée au parti au pouvoir en Azerbaïdjan

Facebook a supprimé plus de 1 000 comptes et près de 8 000 pages révélant une fausse activité liée au parti au pouvoir en Azerbaïdjan, rapporte BuzzFeed News.

Comme le rapporte la source, Facebook a lié l’opération à l’Union de la jeunesse du nouveau parti azerbaïdjanais au pouvoir. Elle a déclaré que les comptes et les pages étaient utilisés pour publier des commentaires qui attaquaient des personnalités de l’opposition et des médias indépendants, et pour stimuler le parti au pouvoir.

Il est à noter que la divulgation confirme ce que Sophie Zhang, une ancienne employée qui travaillait dans une équipe Facebook dédiée à l’élimination des activités dites non authentiques, a écrit dans une note interne explosive que la société ignorait la manipulation de ses plateformes par les partis politiques et les chefs de gouvernement.

« Au cours des trois années que j’ai passées sur Facebook, j’ai constaté de nombreuses tentatives flagrantes de la part de gouvernements étrangers d’abuser de notre plateforme à grande échelle pour tromper leurs propres citoyens », a écrit Sophie Zhang.

Le jour de son départ, elle a qualifié le faux comportement en Azerbaïdjan de « plus grande affaire inachevée » et a critiqué Facebook pour avoir pris un an pour enquêter sur ses découvertes.

Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de sécurité de Facebook, a déclaré jeudi lors d’un appel à la presse que « Facebook a identifié ce réseau après une enquête interne », mais il n’a pas cité Sophie Zhang. Guy Rosen, vice-président de l’intégrité de Facebook, avait précédemment rejeté le travail de Zhang comme ne traitant que de « fake likes ».

Gleicher a déclaré que les près de 8 000 pages utilisées dans l’opération ont été configurées pour ressembler à des profils personnels et ont été utilisées pour laisser des commentaires.

« Ce réseau semblait engager des individus en Azerbaïdjan à gérer des pages dans le seul but de laisser des commentaires favorables et critiques sur les pages des médias internationaux et locaux, des personnalités publiques, y compris l’opposition et du parti au pouvoir d’Azerbaïdjan, afin de créer une perception de critique généralisée de certains points de vue et un large soutien des autres », at-il dit.