VIDEO -Arayik Harutyunyan remercie le soldats Arméniens qui ont arrêté et repoussé le commando azéri vers Hadrout (Artsakh) trois heures après le cessez-le-feu humanitaire

Le Centre unifié d’informations de l’Armée arménienne vient de diffuser il y a 30 minutes la vidéo montrant Arayik Harutyunyan le Président de l’Artsakh remerciant un groupe de soldats et combattants volontaires Arméniens qui ont repoussé une opération d’un commando azéri qui tentaient d’entrer dans la ville de Hadrout. Une tentative d’attaque azérie survenue après le cessez-le-feu humanitaire de 12h00. Durant 3 heures l’armée arménienne et ses groupes de combattants très motivés a traqué l’ennemi pour le repousser hors de la zone de Hadrout (Artsakh). Arayik Haroutyounyan, après cette opération réussie demande aux soldats de retourner dans leurs centres respectifs et se reposer.

Krikor Amirzayan