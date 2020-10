Nous saluons le cessez-le-feu au Karabakh . Nous prévoyons de cartographier et d’identifier rapidement les munitions non explosées, d’avertir les civils des dangers et de livrer des fournitures d’urgence aux abris anti-bombes. Si le cessez-le-feu se maintient, nous pouvons commencer le déminage pour éviter les blessures civiles.