25 mètres-cubes d’aide médicale pour l’Artsakh par la Croix Bleue Arménienne de Valence à la MCA

Grande mobilisation à la Maison de la Culture Arménienne de Valence par le CBAF Valence et d’autres associations en faveur de l’Artsakh, 25 mètres-cubes de médicaments et matériel médical qui ont pris la direction de l’Arménie.

Dès les premières heures de l’agression azérie sur l’Artsakh et face aux blessés arméniens civils et militaires dans la zone des combats la Maison de la Culture Arménienne de Valence, la Croix Bleue Arménienne et les associations proches se sont mobilisées pour le secours aux blessés.

25 mètres-cubes de médicaments, matériel médical et produits de premiers secours aux blessés furent réunis en quelques jours sous la direction de Nazo Alain Jinbachian président de la MCA et co-président du C24 comité du 24 Avril Drôme-Ardèche , désigné par la Région comme coordinateur de cette action d’aide avec toutes les actions et organisations et associations de la Drôme et de l’Ardèche. Une opération centralisée et organisée au niveau régional par le CCAF Centre dont le C24 est membre.

Nicolas Daragon, maire de Valence et vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes rendit plusieurs visites à la MCA -avec l’adjoint Georges Rastklan également très impliqué- pour suivre les opérations de collecte et s’entretenir avec les responsables sur les besoins urgents pour l’Artsakh.

Jeudi, un camion de 20 tonnes et une camionnette mise à la disposition par la Ville de Valence chargèrent les dons et prirent la direction de l’aéroport Saint-Exupéry à Lyon. Pour le vol spécial Lyon-Erévan affrété par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez qui a débloqué 55 000 euros pour l’opération d’aide d’urgence en faveur de la population civile de l’Artsakh.

L’aide se poursuit. Les futures opérations seront communiquées.

Krikor Amirzayan