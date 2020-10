Les Arméniens de Grenoble tous réunis pour l’arrêt de la guerre en Artsakh

Une manifestation s’est déroulée hier vendredi 9 octobre en fin d’après midi devant le Khatchkar à Grenoble en présence d’environ 500 personnes pour soutenir l’arrêt du conflit en Artsakh.

On comptait la présence de nombreux élus, de personnalités, de jeunes, ainsi que des familles de réfugiés particulièrement sensibilisées par les hostilités qui touchent leurs familles actuellement sur le front.

Tour à tour les allocutions se sont succédées en commençant par Daniel Marandjian président de la Maison de la Culture de Grenoble, suivi d’Isabelle Peters, maire adjointe de Grenoble, représentant Eric Piolle retenu pour la crise du Covid par Olivier Veran.

Christian Coigné vice-président du Conseil départemental s’est exprimé au nom de son président Jean Pierre Barbier. Il a annoncé le vote, lors de la prochaine séance publique du 23 octobre, d’un don de 50 000 €, sous les applaudissements soutenus des manifestants.

Anouche Agopian maire adjointe de Grenoble, puis Anahide Faye- Mardirossian maire adjointe de Saint-Martin-le-Vinoux ont exprimé avec fougue leur attachement à défendre cette terre arménienne.

Armand Torossian, président de l’église arménienne de Grenoble a appelé à la fin de combats et a rappelé le soutien des compatriotes de la diaspora.

Emilie Chalas, députée de la 3e circonscription, membre du groupe d’amitié France Arménie a précisé qu’elle se rendait prochainement en Arménie en précisant l’attachement de la France à soutenir l’Arménie par la médiation du groupe de MINSK.

Le père Stépanyan, curé de l’église arménienne de Grenoble a conclu la manifestation en rappelant la solidarité des arméniens de la Diaspora face à ce conflit génocidaire.

On comptait parmi les présents, Sylvain Laval, maire de Saint-Martin-le-Vinoux et Claude Soullier maire de Brié et Angonnes. Stéphane Gemmani représentait l’opposition municipale de Grenoble.

En dernier minute. La Russie à réussi à apaiser les tensions entre les deux belligérants pour obtenir un cessez le feu à titre humanitaire aujourd’hui 10 octobre à 12h. Espérons qu’après l’échange des prisonniers, la récupération des blessées et des morts, l’espoir d’un arrêt des combats apaisera la tension entre les deux parties pour obtenir une résolution pacifique du conflit.

