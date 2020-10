Mort d’Albert Hovhannisyan le soldat Arménien du front dont l’image a fait le tour du monde

Ce soldat Arménien qui était en première ligne de la zone des combats en Artsakh et dont la photo était diffusée par les médias est mort ! Un héros.

Ce soldat « était mon fils, il était dévoué à sa patrie qu’il aimait beaucoup » est Albert Hovhannisyan a informé son père Artak Hovhannisyan. Ce dernier a écrit « Mon chagrin est lourd et très grand, mais ma fierté est plus grande encore d’être le père d’un arménien patriotique, le vrai héros d’aujourd’hui. Je réalise que mon Albert n’est pas seulement mon héros, il est le héros de nous tous, aussi un exemple du héros des générations présentes et futures, qui est ses ancêtres héros la route prise et immortelle... »

Krikor Amirzayan