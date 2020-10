Les tirs se poursuivaient la nuit dernière en Artsakh, ce matin au sud un bataillon azéri a pris la fuite en laissant une vingtaine de morts

La nuit dernière -du 7 au 8 octobre- sur la ligne de front en Artsakh la situation était tendue a indiqué le ministère de la Défense de l’Artsakh. « Les échanges de tirs sur certains points continuent avec tirs de roquettes et de canons. Actuellement sur les directions sud et nord de l’Artsakh les opérations militaires ont repris. Les Forces armées de Défense de l’Artsakh maitrisent pleinement la situation et par leurs actions réalisent des pressions sur l’adversaire » a indiqué le ministère de la Défense de l’Artsakh.

Ce matin à 8h30 en direction du sud, l’ennemi tentent une attaque mais il vient de perdre du matériel militaire et plus de 20 soldats. En direction de Djebrayil un bataillon ennemi tout entier a pris la fuite selon le ministère de la Défense de l’Artsakh. Deux drones azéris furent par ailleurs abattus.

Krikor Amirzayan