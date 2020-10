« Accorder une dimension religieuse au conflit du Haut-Karabakh est une provocation »

Etchmiadzine le 7 octobre 2020 : Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a accordé une interview exclusive à l’agence de presse « Armenpress ».

Armenpress : Votre Sainteté, l’Église arménienne, le peuple arménien, des peuples professant l’islam ont vécu côte à côte pendant des siècles, entretenant toujours des relations de bon voisinage. En attisant les passions, beaucoup tentent de présenter le conflit du Haut-Karabakh comme une « guerre des religions ». Est-il juste de placer ce conflit dans le contexte des relations christianisme-islam ?

S.S. Karékine II : En raison de circonstances historiques, le peuple arménien s’est disseminé dans le monde entier depuis le Moyen Âge, et plus particulièrement encore après le Génocide des Arméniens en Turquie ottomane. De nombreux pays musulmans ont tendu une main fraternelle aux enfants du peuple arménien qui avaient survécu au Génocide et ils les ont accueillis. Ces communautés arméniennes existent toujours.

Notre sainte Église apostolique arménienne compte des diocèses et des paroisses dans une douzaine de pays musulmans où les fils et filles de notre nation vivent comme des citoyens exemplaires, contribuent leur développement et à leur prospérité, et bénéficient de l’attitude amicale des autorités locales.



Armenpress : L’Église arménienne poursuit le dialogue dans le cadre de plusieurs instances interconfessionnelles pour assurer le bien et une coexistence pacifique à l’humanité. Ceci est attesté par les visites des dirigeants du monde islamique au Saint-Siège d’Etchmiadzine, par nos visites mutuelles. Dès les premiers jours du conflit de l’Artsakh, grâce à la médiation des patriarches de l’Église russe, une plate-forme de réunions trilatérales avait été constituée avec la participation du chef intérimaire des musulmans du Caucase et le Catholicos de tous les Arméniens.

S.S. Karékine II : Au cours de ces rencontres, il a été souligné à plusieurs reprises que le conflit du Karabakh n’avait pas de fondement religieux. On a également souligné la nécessité d’une coexistence pacifique et d’une entente entre les peuples chrétiens et musulmans de notre région.

Ces jours-ci, alors que de nombreux civils sont tués dans les hostilités déclenchées par l’Azerbaïdjan, des villes sont bombardées et les vaillants fils de notre peuple défendent leur droit à vivre libres et indépendants, nous assistons régulièrement à des tentatives du président azerbaïdjanais de donner une dimension religieuse au conflit du Karabakh. C’est une provocation qui peut, malheureusement, avoir de terribles conséquences.



Armenpress : Le 4 octobre, dans son adresse officielle au peuple azerbaïdjanais, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a déclaré que « les Azerbaïdjanais vivaient au Karabakh depuis des siècles et que le patrimoine culturel, historique et religieux créés par eux y avait été détruits ».

S. S. Karékine II : Cette nouvelle déclaration du président de l’Azerbaïdjan ne correspond pas à la vérité. En République d’Arménie et en Artsakh, les monuments musulmans ont toujours jouis de la protection spéciale de l’État. La tombe d’Amir-Saad, le père de l’émir de la tribu turkmène des Kara-Koyun située dans le village d’Argavand, en Arménie, en est l’exemple le plus parlant, ainsi que la célèbre « Mosquée Bleue » érigée au 18e siècle à Erevan.

Ces dernières années, le gouvernement de l’Artsakh [Haut-Karabagh] a procuré les fonds nécessaires à la préservation et à la restauration de mosquées, de monuments musulmans à Shushi et à Aghdam, ainsi que dans d’autres régions de l’Artsakh.

Dans le même temps, en Azerbaïdjan, plus précisément dans la région du Nakhitchevan, son armée a détruit d’inestimables monuments de la culture arménienne chrétienne, des dizaines de milliers de khatchkars vieux de plusieurs siècles et des pierres tombales. Grâce aux documents qui ont été publiés, le monde entier connait ce fait de destruction.

Notre peuple a toujours respecté les autres religions, dans ce cas précis les valeurs spirituelles et culturelles de l’Islam. Les divers peuples aux côtés desquels les enfants de notre nation vivent dans maints pays peuvent en témoigner.