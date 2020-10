Nouvelle nuit de bombardements à Stepanakert

Stepanakert 8 oct 2020 avec AFP - Stepanakert, la capitale de

la République auto-proclamée du Haut-Karabakh, a été de nouveau la cible de

nombreux bombardements dans la nuit de mercredi à jeudi, a constaté l’AFP.

Toute la nuit, de 21H00 jusqu’à 5H00 locales du matin, les sirènes

d’alertes ont résonné à intervalles réguliers dans la ville, suivies de

lourdes explosions faisant trembler le sol, allant généralement par trois ou

quatre.

Comme la nuit précédente, ces salves se sont abattues sur la ville à peu

près toutes les heures. Le bilan, humain et matériel, de ces dernières frappes

est pour l’instant indéterminé.

Le type d’armes utilisées par les forces azéries n’est pas connu avec

certitude, mais les autorités locales dénoncent des bombardements

indiscriminés sur les zones urbaines par des roquettes « Smertch », meutrières

roquettes de 300 mm héritières des célèbres Katiouchas et orgues de Staline.

Des engins non-explosés, apparemment de ce type, sont visibles en ville,

alors que des habitations ont été entièrement soufflées par ces tirs, avec des

cratères allant parfois jusqu’à une dizaine de mètres, signe de la puissance

des bombes utilisées.

Des drones survolent également régulièrement la ville, plutôt de jour,

procédant à tirs isolés apparemment plus ciblés.