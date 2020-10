Nikol Pashinyan :« L’implication de terroristes dans le conflit du Karabakh change le contexte de ce qui se passe »

L’implication de groupes terroristes dans le conflit du Karabakh change le contexte de ce qui se passe, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan dans une interview accordée à First Channel.

Question : Avez-vous été surpris par l’offensive azerbaïdjanaise quant à l’intensité des tirs et aux équipements militaires utilisés, en particulier, je veux dire l’utilisation généralisée des drones ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Pour être honnête, ce n’était pas inattendu, car l’Azerbaïdjan utilisait depuis longtemps une rhétorique guerrière, un discours de haine contre les Arméniens et tout ce qui concerne les Arméniens. Nous nous sommes habitués au langage des menaces.

Ce qui a été une surprise, c’est l’utilisation de groupes terroristes impliqués dans ce conflit. Je pense que cela change tout le contexte de ce qui se passe, car hier la Russie, les services spéciaux russes ont officiellement confirmé que des combattants de certains groupes terroristes transfrontaliers sont impliqués dans les hostilités, c’est-à-dire dans l’attaque du Haut-Karabakh.

Je pense que le Haut-Karabakh lutte pratiquement contre le terrorisme international, ce qui fait une grande différence dans le contexte du conflit du Haut-Karabakh.

Question : Avant-hier, vous vous êtes rendu à Stepanakert pour la première fois depuis la flambée, où vous avez rencontré des militaires, vous avez probablement vu beaucoup de choses de vos propres yeux. La tactique de l’armée azerbaïdjanaise consiste probablement en l’utilisation d’armes de haute précision en vue de frapper les unités logistiques arméniennes. Que vous opposez-vous à cette tactique ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - L’armée du Haut-Karabakh s’oppose à la mobilité de ses unités et aux frappes préventives. Cela s’est avéré assez efficace. En outre, les troupes de l’armée de défense du Haut-Karabakh réussissent à détruire leurs drones.

Question : Les dirigeants azerbaïdjanais se disent prêts à arrêter le feu au cas où vous reconnaissez le Haut-Karabakh comme le territoire de l’Azerbaïdjan ; il y a même des demandes pour présenter un calendrier pour le retrait des troupes arméniennes du Haut-Karabakh. Vous prenez la position opposée. Et c’est comme une impasse. Quel est le compromis acceptable pour vous ? Quels compromis sont inacceptables ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Vous savez, il serait inapproprié de parler de détails dans cette atmosphère. Quant au règlement, il semble évident qu’un compromis est nécessaire pour résoudre un conflit. La partie arménienne a toujours été prête au compromis. Si l’Azerbaïdjan est également prêt au compromis, cela changera la situation.

Question : Bakou vous reproche d’avoir violé la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Karabakh. Quelle est votre réponse à ces accusations ? Et aussi, ces résolutions ont-elles réussi d’une manière ou d’une autre à résoudre la controverse ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Vous savez, les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ne doivent pas être sorties de leur contexte et présentées sous un jour différent. Ils ont besoin d’une analyse approfondie pour comprendre ce qui y est énoncé. Elles ne disent rien du tout sur les opérations militaires de l’Arménie.

La dernière résolution déclare que l’Azerbaïdjan a violé l’accord international de cessez-le-feu, à la suite de quoi il a perdu des territoires, et ces territoires ont été repris par les forces d’autodéfense des Arméniens du Haut-Karabakh.

L’Arménie est évoquée dans un contexte différent. L’Arménie est instamment priée d’utiliser ses liens avec les Arméniens du Haut-Karabakh pour en quelque sorte stabiliser la situation. La dernière de ces résolutions a été adoptée en 1993, à un moment où il y avait une situation opérationnelle particulière. Je veux dire que ces résolutions ne doivent pas être sorties de leur contexte.

Question : Les contradictions entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie peuvent-elles déborder des frontières des relations bilatérales ou dépasser les limites d’un conflit bilatéral ? Vous dites que l’armée turque dirige actuellement l’opération. À quel type de soutien international vous attendez-vous si la guerre déborde des frontières de la région ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - La situation a déjà dépassé les frontières de la région. Je veux dire les frontières de la zone de conflit du Karabakh, étant donné que des éléments radicaux et des terroristes internationaux sont là. Elle constitue déjà une menace pour la sécurité de tous les pays de la grande région. Et c’est une menace pour la sécurité mondiale. En d’autres termes, cela a déjà dépassé les frontières du conflit du Haut-Karabakh.

Et, bien sûr, la participation de la Turquie change également le contexte. J’en ai parlé plusieurs fois au cours de la semaine dernière, au cours des dix derniers jours. Pourquoi la Turquie est-elle retournée dans le Caucase du Sud cent ans plus tard ? Pour deux raisons : poursuivre la politique de génocide et poursuivre sa campagne d’expansion vers le nord, l’est et le sud. Tout cela doit être replacé dans le contexte de la politique que la Turquie mène en Méditerranée, au Moyen-Orient, à l’égard de la Grèce et de Chypre, etc. C’est une politique de restauration de l’Empire turc. C’est une menace non seulement pour notre région au sens strict, mais aussi pour la sécurité mondiale au sens le plus large.

Et je suis convaincu que les partenaires internationaux devraient en tirer des conclusions précises, car il ne s’agit plus de la sécurité du Haut-Karabakh et de l’Arménie. C’est une question de sécurité pour de nombreux pays, et même pour un large éventail de superpuissances.

Question : Le Haut-Karabakh n’a pas encore été reconnu par l’Arménie. Néanmoins, ces derniers jours, vous et le Président de l’Arménie avez parlé d’une telle opportunité. Pensez-vous que la reconnaissance puisse aider le Karabakh de quelque manière que ce soit ou aggravera-t-elle la situation ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Vous avez posé la question la plus importante, au moins une des questions les plus importantes. La question est que si notre analyse montre qu’elle aidera le Karabakh à résoudre le problème, nous prendrons une telle mesure ; sinon, nous nous abstiendrons de prendre une telle décision. Nous tenons des discussions à cet effet. En outre, nous tenons compte du fait que nous devons agir en tant que membre constructif de la communauté internationale.

Question : L’affrontement actuel est le plus meurtrier du dernier quart de siècle. Mais tôt ou tard, toute guerre prend fin. Quelle est votre vision de la paix ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Il est juste nécessaire de cesser le feu ; l’agression contre le Karabakh doit cesser ; nous devons arrêter les terroristes car je considère qu’il s’agit d’un acte de terrorisme international contre le peuple du Haut-Karabakh.