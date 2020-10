19 soldats arméniens sauvés grâce à une brillante opération militaire

Grâce à une brillante opération militaire, l’armée de défense de l’Artsakh a non seulement repris l’une des positions précédemment perdues, mais a également permis de sauver la vie de 19 soldats, informe le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan.

Résistant obstinément à l’ennemi il y a quelques jours, au lieu de battre en retraite, ils ont dû se cacher dans la forêt voisine, en attendant que notre armée contre-attaque, a déclaré le président.

L’ennemi a subi de lourdes pertes d’équipement militaire à la suite de l’opération et a été contraint de battre en retraite et laissant sur le champ de bataille plus de 100 victimes.