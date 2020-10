Selon Nikol Pachinian la victoire arménienne au sud-est de l’Artsakh aujourd’hui réalise les fondations d’une victoire finale des Arméniens

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian dans une interview dans la soirée a déclaré qu’actuellement étaient réalisés les fondements d’une victoire finale de l’Armée de l’Artsakh.

« Si on tient compte des informations qui son reçues aujourd’hui tôt le matin, on peut dire que les stratégies du commandement militaire de l’Artsakh furent réalisées. Ils ont réalisé au sud des opérations militaires en laissant un couloir et pris au piège un nombre important de soldats Azéris. En ces minutes, ces corps d’armée azérie tombent sous les coups de l’Armée arménienne de l’Artsakh qui établit ainsi les réelles fondations d’une victoire finale » dit Nikol Pachinian.

Selon Nikol Pachinian hier soir les Arméniens ont laissé venir des troupes azéries très importantes en direction de la ville de Djebrayil au sud-est de l’Artsakh. Les troupes azéries se sont engouffrés et furent pris au piège. Ce matin les unités de l’Armée arménienne de l’Artsakh sont passés à l’action pour liquider un nombre important de soldats Azéris. « Une très belle victoire arménienne » dit le Premier ministre. Nikol Pachinian qui n’a pas exclu que l’Armée de l’Artsakh après ces succès sur le front de l’Artsakh puisse lancer des opérations militaires et avancer sur le territoire de l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan