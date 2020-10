Ardzroun Hovhannisyan : 260 soldats Azéris tués aujourd’hui et 60 à 80 chars et véhicules militaires azéris détruits, une page d’or dans l’histoire de l’armée arménienne

Lors de la conférence de presse ce soir à 22 heures à Erévan, Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense annonce des victoires importantes aujourd’hui. Rien qu’aujourd’hui il y avait il y a quelques heures 260 soldats Azéris tués et de 60 à 80 chars détruits. Ces chiffes ne sont pas définitifs et à l’heure actuelle ils ont du augmenter encore plus. Les dizaines de milliers de combattants Arméniens ont afflué aujourd’hui en Artsakh et ont réalisé des combats victorieux sur le front. « Aujourd’hui nous avons ouvert une page d’or dans notre histoire. Vous le saurez davantage dans les jours qui viennent » a déclaré Ardzroun Hovhannisyan qui a également évoqué les défaites successives de l’ennemi sur le front avec néanmoins la présence de « milliers de djihadistes » dans l’armée azérie.

Les combats étaient intenses toute la journée et continuaient encore dans la soirée.

Krikor Amirzayan