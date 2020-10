Réunion de médiation à Genève jeudi, mais pas de rencontre arméno-azerbaïdjanaise

K Bakou, 7 oct 2020 (AFP) - Le ministre des Affaires étrangères de

l’Azerbaïdjan Ceyhun Bayramov se rend jeudi à Genève pour une réunion avec le médiateur international sur le conflit du Nagorny Karabakh, mais aucune

rencontre avec des représentants de l’Arménie n’y aura lieu.

"Le but de la visite est de rencontrer les co-présidents du Groupe de Minsk

de l’OSCE (Russie, France, Etats-Unis, ndlr) et de présenter la position de

l’Azerbaïdjan sur le règlement du conflit", a indiqué le ministère.

L’Arménie a elle exclu par la voix d’une porte-parole toute rencontre des

ministres azerbaïdjanais et arménien à Genève, car "on ne peut pas d’une main

négocier et de l’autre mener des opérations militaires", a-t-elle dit,

dénonçant une agression de l’Azerbaïdjan contre le Karabakh.

Elle n’a cependant pas précisé si le ministre arménien se rendrait à Genève

pour une rencontre séparée avec les co-présidents du groupe de Minsk, qui

depuis près de trente ans essayent sans succès de résoudre le conflit.

Au sujet de la rencontre à Genève, la diplomatie française s’est bornée à

confirmer des « consultations au niveau des coprésidents du groupe de Minsk ».

Depuis le 27 septembre, séparatistes arméniens de la république

auto-proclamée du Nagorny Karabakh et forces azerbaïdjanaises s’affrontent de

nouveau.

Le ministre arménien est cependant attendu à Moscou le 12 octobre pour une

rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Plus tôt, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian

avait fait état, sans plus de précisions, de réunions "demain à Genève,

d’autres lundi à Moscou", espérant qu’elles puissent aboutir à des

négociations de paix.

