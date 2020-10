L’Armée arménienne a repris une position, sauvé 19 soldats Arméniens encerclés et tué 100 soldats Azéris

Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh a indiqué aujourd’hui que l’avancée de l’Armée arménienne de l’Artsakh a libéré une position perdue et sauvé 19 soldats Arméniens qui luttaient avec courage dans une forêt proche et faisaient face à l’ennemi en attendant les renforts de l’Armée arménienne. « Ces soldats Arméniens au lieu de reculer ont fait face avec courage à l’ennemi » a indiqué Arayik Harutyunyan. Il a également indiqué que « lors de cette opération, l’ennemi a eu de grandes pertes en matériel militaire en laissant plus de 100 soldats sur le champ de bataille avant de prendre la fuite ».

Krikor Amirzayan