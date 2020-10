Téhéran, 7 oct 2020 (AFP) - L’Iran ne tolérera pas la présence de

« terroristes » près de sa frontière nord, a déclaré mercredi le président

Hassan Rohani au moment où plusieurs pays s’inquiètent de la présence présumée

au Nagorny Karabakh de jihadistes venus de Syrie.

"Il est inacceptable pour nous que certains veuillent transférer des

terroristes de Syrie et d’autres endroits vers des régions proches de nos

frontières", a déclaré M. Rohani lors d’un conseil des ministres retransmis à

la télévision d’Etat.

Enclave indépendantiste arménienne au sein de l’Azerbaïdjan, pays voisin de

l’Iran, le territoire du Nagorny Karabakh est le théâtre de violents combats

entre forces arméniennes et azerbaïdjanaises depuis le 27 septembre.

La communauté internationale dans son ensemble, à l’exception de la Turquie

qui soutient les opérations militaires azerbaïdjanaises, appelle les

belligérants à retourner à la table des négociations.

L’Iran, qui entretient de bonnes relations tant avec l’Arménie qu’avec

l’Azerbaïdjan, a appelé les deux pays à cesser les hostilités, et a offert sa

médiation.

M. Rohani a répété la ligne de l’Iran selon laquelle "l’occupation n’est en

aucun cas acceptable« et »tout le monde« doit »accepter les réalités [...] et

respecter l’intégrité territoriale des pays".

Il a en outre fustigé sans autres précisions "ceux qui, d’un côté ou de

l’autre, versent de l’huile sur le feu".

Le président français Emmanuel Macron a récemment dénoncé ce qu’il a

présenté comme un déploiement au Nagorny Karabakh de "combattants syriens de

groupes jihadistes" ayant transité, selon les renseignements français, par la

Turquie. Cette dernière n’a pas réagi publiquement à ces accusations.

Ankara a également été accusée par l’Arménie et la Russie d’envoyer au

Nagorny Karabakh des mercenaires ou combattants étrangers venus de Syrie ou de

Libye.

Le Nagorny Karabakh a fait sécession de l’Azerbaïdjan, entraînant une

guerre ayant fait 30.000 morts au début des années 1990. Le front était depuis

lors quasi-gelé en dépit de heurts réguliers.