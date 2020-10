Manifestation de soutien à l’Artsakh jeudi 8 octobre à 18h à Toulouse

Communiqué de l’Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées :

Jeudi 8 octobre, 18h, Place du Capitole : Manifestation de soutien au peuple arménien et de contestation contre l’agression turco-azérie contre le Haut-Karabagh et les Arméniens.

Nous appelons tous les Arméniens de Toulouse et de sa région ainsi que leurs amis et connaissance à se rendre, Place du Capitole, ce jeudi 8 octobre, à 18h, afin de manifester notre soutien au peuple arménien et aux soldats défendant leur patrie au prix de leur vie. Mais aussi pour marquer notre contestation contre l’alliance turco-azérie et le déchainement de leur violence militaire inouïe contre l’Arménie et le Haut-Karabagh (Artsakh) depuis le 27 septembre.

Plusieurs manifestations auront lieu en France, au même moment, à Paris, Lyon, Marseille… A Toulouse, une marche aura lieu de la Place du Capitole jusqu’au monument élevé à la gloire des combattants de la Haute-Garonne (Allées François Verdier).

Notre mobilisation doit être la plus importante possible pour demander l’arrêt de ce déchainement de violence et demander à la communauté internationale de prendre position !

N’hésitez pas à mobiliser autour de vous et à soutenir par tous les moyens dont vous disposez la lutte pour la liberté et la vie des populations pacifiques d’Arménie et d’Artsakh (Haut-Karabagh).