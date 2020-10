Vote d’une résolution sur l’Artsakh du parlement des Pays Bas

Le 6 octobre, le parlement néerlandais a adopté à une majorité écrasante une résolution appelant le gouvernement à prendre des mesures contre l’Azerbaïdjan et la Turquie pour mettre immédiatement fin à la guerre du Karabakh.

L’agence « Armenpress », rapporte que l’auteur de la résolution est le député Martin Van Halfert, porte-parole du Parti Chrétien-démocrate.

Ci-dessous, la traduction non officielle complète de cette résolution.

Le Parlement,

après avoir évoquée la question, et constaté que le conflit au le Haut-Karabakh, aux frontières de l’Europe se réactive,

▪ Notant que l’Union Européenne négocie le renforcement du partenariat et de la coopération [avec la Turquie]

▪ Constatant un nombre croissant de victimes, y compris parmi les civils,

▪ Notant que la Turquie attise la guerre du côté azerbaïdjanais,

▪ Notant en particulier la rhétorique agressive de Bakou et d’Ankara,

Invite le gouvernement à insister lors du prochain sommet de l’UE afin que les conclusions incluent la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et le retour des parties à la table des négociations sous les auspices de l’OSCE.

Commentaire du journaliste de AM News

Dans le cadre de cet appel, le Parlement néerlandais appelle le gouvernement à s’adresser clairement aux États impliqués dans cette agression, au regard des déclarations publiques conquérantes du président Aliev.

Les parlementaires néerlandais affirment que l’Azerbaïdjan porte la plus grande responsabilité dans cette question, et qu’un ultimatum doit être adressé à ce dernier. Si nécessaire, cela devrait avoir des implications pour le soutien fourni dans le cadre du programme de partenariat oriental de l’UE.

Ils appellent également l’Arménie et l’Azerbaïdjan à respecter le droit international , à exprimer leur bonne volonté à négocier.