Le porte-parole du président de l’Artsakh : Ils veulent aller au front pour vivre la joie de la victoire

Vahram Poghosyan le responsable de presse de la présidence de l’Artsakh dans une conférence de presse aujourd’hui a affirmé « comme nous nous y attendions ! Tous veulent en ce moment se rendre sur le front afin de vivre les joies de la victoire. Mais nous n’en ressentons pas le besoin. Le rêve de nos garçons sera réalisé plus tard. Gloire à notre peuple héros ! C’est comme cela qu’on gagne ». Un peu plus tôt il avait écrit que l’Armée de Défense de l’Artsakh ont réalise de façon brillante les problèmes qui lui étaient posés. Les unités armées presque en décomposition de l’Azerbaïdjan a perdu le contrôle de la situation et ses unités se font feu mutuellement…

Krikor Amirzayan