Moscou, 7 oct 2020 (AFP) - Vladimir Poutine a appelé mercredi Arméniens et

Azerbaïdjanais à faire cesser « la tragédie » en cours au Nagorny Karabakh, sa

première prise de position publique sur le conflit, dans un entretien diffusé

le jour de son anniversaire.

"C’est une énorme tragédie. Des gens meurent, il y a de lourdes pertes des

deux côtés. Nous espérons que ce conflit cessera au plus vite", a indiqué le

président russe dans un entretien accordé à la télévision publique Rossiya et

diffusé par le Kremlin.

"Si ce conflit (vieux de 30 ans, ndlr) ne peut être définitivement résolu,

car on en est loin, au moins nous appelons, j’insiste là-dessus, à un

cessez-le-feu. Et c’est au plus vite qu’il faut le faire", a dit M. Poutine

qui fête ses 68 ans.

Si le Kremlin avait cité le président russe appelant à l’arrêt des

hostilités dans des communiqués, c’est sa première prise de position publique

et télévisée depuis le début des combats le 27 septembre.

La Russie entretient de bonnes relations avec les deux belligérants

auxquels elle fournit des armes, mais reste plus proche de l’Arménie qui

appartient à une alliance militaire dominée par Moscou.

M. Poutine a relevé que la Russie allait « respecter ses engagements » dans

le cadre de cette Organisation du traité de sécurité collective, relevant

cependant que les hostilités « n’ont pas lieu sur le territoire de l’Arménie »

mais sur celui de la république auto-proclamée du Karabakh, soutenue par

Erevan, mais officiellement en terres azerbaïdjanaises.

L’élargissement du conflit au territoire arménien pourrait cependant

déclencher une intervention de la Russie, qui a une base militaire en Arménie.

Dans un entretien avec l’AFP, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian

avait lui, à demi-mot, mis garde l’Azerbaïdjan contre la tentation d’élargir

le conflit, rappelant son alliance militaire avec le grand frère russe.

"Je suis convaincu que, si la situation l’exige, la Russie remplira ses

obligations", a-t-il dit.