Vladimir Poutine : si l’Arménie est agressée, la Russie agira suite à ses obligations militaires

Le président russe Vladimir Poutine dans une interview ce matin sur la chaîne de télévision russe Rossia 1 a affirmé que la Russie est liée à l’Arménie par un pacte stratégique militaire et qu’elle a toujours réalisé et réalisera toutes ses obligations ses engagements envers l’Arménie. « Comme vous le savez l’Arménie est membres de l’OSTC et nous avons devant l’Arménie un certain nombre d’obligations dans le cadre du traité. Mais les opérations militaires qui continuent malheureusement, ne se déroulent pas sur le territoire de l’Arménie (…) je suis en lien direct régulier avec le Premier ministre arméniens et nous nous informons sur la situation au front, les dirigeants de l’Arménie n’ont jusqu’à présent aucune demande auprès de Russie » a indiqué Vladimir Poutine.

« L’Azerbaïdjan et l’Arménie et le Haut Karabagh sont des territoires qui ne nous sont pas étrangers. Il est suffisant de rappeler qu’en Russie vivent près de 2 millions d’Azéris et selon nos données plus de 2 millions d’Arméniens. De nombreux citoyens de Russie ont des liens nombreux et étroits d’amitié et même de famille avec les deux républiques » a affirmé Vladimir Poutine. Il a appelé un nouvelle fois à l’arrêt des opérations militaires sur la ligne de front au Haut Karabagh qu’il déclara « proche ».



Krikor Amirzayan

Moscou, 7 oct 2020 (AFP) - Le président russe a appelé mercredi Arméniens

et Azerbaïdjanais à faire cesser « la tragédie » en cours au Nagorny Karabakh,

sa première prise de position publique sur le conflit, dans un entretien

diffusé le jour de son anniversaire.

"C’est une énorme tragédie. Des gens meurent, il y a de lourdes pertes des

deux côtés. Nous espérons que ce conflit cessera au plus vite", a indiqué

Vladimir Poutine dans un entretien accordé à la télévision publique Rossiya et

diffusé par le Kremlin.

