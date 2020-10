François-Xavier Bellamy : la Turquie menace tout ce à quoi nous tenons

Au Conseil de l’Europe, le député européen François-Xavier Bellamy s’insurge contre la Turquie et la « menace qu’elle fait peser sur l’Europe toute entière. Face à la Grèce et à Chypre, au Proche-Orient hier, aujourd’hui contre l’Arménie, la Turquie menace tout ce à quoi nous tenons. Mais les chefs d’Etat et de gouvernement d’Europe n’ont même pas osé parler de sanctions... Comment consentir encore à cette incroyable lâcheté ? »