Le ministère arménien de la Défense a publié les pertes de l’Azerbaïdjan sur le front de l’Artsakh depuis le déclenchement de la guerre le 27 septembre. Les pertes de l’Azerbaïdjan en date d’hier soir 21h00 : 3 754 soldats, 416 chars, 16 hélicoptères, 17 chasseurs, 127 drones, 4 tireurs Smertch. Ces pertes sont plus importantes avec les combats de ce matin et la destruction de dizaines de véhicules militaires et la mort de plusieurs centaines de soldats Azéris et mercenaires djihadistes syriens au sud-est de l’Artsakh près du fleuve Araxe.

Krikor Amirzayan