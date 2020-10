30 ans après, l’espace soviétique, une terre de crises

Près de trente ans après la dislocation de l’URSS et malgré la réaffirmation de la puissance russe, l’espace post-soviétique reste une région d’instabilité, de guerres et de révoltes. Passage en revue des crises du moment.

- Bélarus, révolte pacifique et répression -

Alexandre Loukachenko, le président du Bélarus depuis 1994, a mis en place un système autoritaire largement inspiré du système soviétique. Sa réélection annoncée à l’issue de la présidentielle du 9 août 2020 déclenche des actions de protestation d’une ampleur inédite. Tous les dimanches, des dizaines de milliers de Bélarusses (...)