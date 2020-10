La CEDH appelle tous les acteurs, « y compris la Turquie », à la retenue

Strasbourg, 6 oct 2020 (AFP) - La Cour européenne des droits de l’Homme

(CEDH) a mis en garde mardi "tous les États directement ou indirectement

impliqués dans le conflit au Nagorny Karabakh, y compris la Turquie« , contre »des violations des droits« des civils. »Compte tenu de l’escalade que connaît le conflit« , la CEDH »demande

désormais à tous les États directement ou indirectement impliqués dans le

conflit, y compris la Turquie, de s’abstenir de tout acte qui contribuerait à

des violations des droits que la Convention garantit aux civils et de

respecter leurs obligations au titre de la Convention", indique dans un

communiqué la Cour.

Saisie dimanche par Erevan, la CEDH a décidé d’appliquer l’article 39 de

son règlement et de prononcer « une mesure provisoire », une procédure

exceptionnelle.

En visite mardi à Bakou, le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu,

a appelé le monde à soutenir l’Azerbaïdjan dans son conflit avec l’Arménie au

Nagorny Karabakh, mettant en doute l’utilité d’un cessez-le-feu dans cette

enclave.

"Le monde doit soutenir ceux qui sont dans leur bon droit, nommément

l’Azerbaïdjan", a déclaré M. Cavusoglu au cours d’une conférence de presse

avec son homologue azerbaïdjanais Ceyhun Bayramov.

La visite de M. Cavusoglu à Bakou intervient au lendemain de l’appel de la

France, de la Russie et des Etats-Unis, qui coprésident le Groupe dit de

Minsk, à un « cessez-le-feu immédiat et sans conditions » au Karabakh.

La Turquie est accusée d’aggraver le conflit en encourageant Bakou à

l’offensive militaire et est soupçonnée d’avoir déployé des mercenaires

syriens au Karabakh, dont plusieurs dizaines auraient été tués.

Mercredi, la CEDH avait déjà mis en garde l’Azerbaïdjan et l’Arménie contre

des « violations des droits des populations civiles ».

Le petit territoire montagneux du Nagorny Karabakh est le théâtre de

combats acharnés depuis dix jours entre Arméniens et Azerbaïdjanais.

Majoritairement peuplée d’Arméniens, cette région a fait sécession de

l’Azerbaïdjan à la chute de l’URSS, entraînant au début des années 1990 une

guerre ayant fait 30.000 morts.

Au dixième jour des combats, aucun camp ne semble avoir pris un avantage

déterminant sur l’autre.