Les chances d’adhésion d’Ankara « au point mort »

La Turquie demeure un « partenaire clef » pour l’Union européenne, mais ses chances d’adhésion « sont au point mort » à cause des décisions contraires aux intérêts de l’UE prises par ses dirigeants, a souligné mardi la Commission européenne dans un rapport critique pour Ankara. « La Turquie a continué à s’éloigner de l’Union européenne, avec un sérieux recul dans les domaines de l’Etat de droit et des droits fondamentaux », déplore le rapport. « La politique étrangère de la Turquie est de plus en plus en contradiction avec les priorités de l’UE », ajoute le rapport. Dans le cadre des négociations (...)