Le président de l’Artsakh appelle à une nouvelle coalition antiterroriste internationale

« Aujourd’hui, l’Artsakh et l’Arménie sont à l’avant-garde de la lutte contre le terrorisme international, au vrai sens du terme » a déclaré le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, dans un communiqué.

Cependant, a-t-il dit, la particularité de notre cas est que cet ennemi, qui menace l’existence de la civilisation mondiale, s’est prononcé contre notre patrie, déjà déguisée sous le drapeau d’un État membre de l’ONU, en armée régulière de cet État, souvent au lieu de cette armée régulière.

« Dans le monde moderne, quand il est littéralement impossible de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit, chacun a vu et enregistré de ses propres yeux la pénétration du réseau terroriste mondial djihadiste en Azerbaïdjan. Ce n’est plus un secret pour aucun État dans le monde que la cible de ce monstrueux réseau terroriste est la population pacifique d’Artsakh et d’Arménie, nos villes et villages, le droit de vivre librement et de contrôler notre destin », a déclaré le président.

il a souligné que la Turquie, qui alimente et gère en permanence ce réseau, aujourd’hui, avec le consentement des autorités opportunistes de Bakou, utilise l’Azerbaïdjan comme un outil pour créer un nouveau foyer de terrorisme mondial dans le Caucase du Sud.

« Je suis convaincu que chaque participant responsable de la vie politique mondiale, État ou organisation internationale, est clairement conscient des conséquences dangereuses de tels développements. Nous avons tous de nouveaux souvenirs des efforts des gangs djihadistes pour établir une unité étatique en Irak et en Syrie. Tous les pays du monde ont quelque chose à faire pour contrecarrer le plan de la Turquie de transformer l’Azerbaïdjan en un repaire terroriste du Caucase du Sud », a ajouté Arayik Harutyunyan.

« L’Arménie et l’Artsakh sont à l’avant-garde de la lutte aujourd’hui, car ils ont accepté le défi qui nous est lancé avec dignité. Et nous nous battrons jusqu’à la victoire finale. Cependant, ce n’est pas seulement le problème de l’Artsakh et de l’Arménie », a-t-il dit.

« En tant que président d’un État qui lutte pour son indépendance, j’appelle le monde civilisé à prendre une part active à cette lutte. Il est impératif aujourd’hui de créer une coalition antiterroriste mondiale efficace et efficiente », a-t-il déclaré.

« Je suis sûr que la victoire sera la nôtre », a conclu le président.