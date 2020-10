Le Premier ministre s’est rendu en Artsakh et a tenu une consultation

Le 5 octobre, le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est rendu en République d’Artsakh.

Le Premier ministre a eu une consultation avec le Président de la République d’Artsakh Arayik Harutyunyan et les officiers supérieurs des forces armées.

Le ministre de la Défense de l’Artsakh, commandant de l’Armée de défense, le général de division Jalal Harutyunyan a rendu compte aux dirigeants des deux Républiques arméniennes de la situation opérationnelle en première ligne, d’une contre-attaque digne des hostilités déclenchées par l’ennemi, ainsi que des prochaines étapes des forces armées.

On Oct 5, PM visited #Artsakh,where he met with @Pres_Artsakh and military brass.Major General Jalal Harutyunyan briefed leaders on the situation on frontline, on a worthy counterattack to the hostilities unleashed by the adversary, as well as on forthcoming steps of Armed Forces pic.twitter.com/BCzvNV6GfQ

