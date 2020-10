Des députés britanniques condamnent l’attaque azerbaïdjanaise contre l’Artsakh et l’Arménie

Les officiers du Groupe parlementaire multipartite pour l’Arménie au Parlement britannique ont écrit au ministre des Affaires étrangères Dominic Raab pour exiger que le Royaume-Uni prenne des mesures contre la menace de l’agression de la Turquie et de l’Azerbaïdjan contre la stabilité mondiale.

« Cette attaque non provoquée de l’Azerbaïdjan, clairement désormais soutenue par la Turquie, représente une très sérieuse escalade des hostilités à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie », déclarent les parlementaires.

« Nous pensons qu’il est urgent que le gouvernement britannique se prononce pour condamner l’action de l’Azerbaïdjan, comme l’ont fait les États-Unis et d’autres alliés, et que le Royaume-Uni fasse tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin aux combats et encourager les deux parties à un retour à la table des négociations avec l’aide du Groupe de Minsk de l’OSCE.

« L’implication de la Turquie a été particulièrement préoccupante avec des informations faisant état de chasseurs F-16 turcs ayant abattu un avion de l’armée de l’air arménienne au-dessus du territoire arménien et d’attaques par des drones de fabrication turque. Cela s’est accompagné d’un soutien inconditionnel aux actions azerbaïdjanaises, soutenu par diverses déclarations des gouvernements turcs. Selon les députés, il existe également des rapports crédibles faisant état de la participation du côté azéri par des combattants terroristes étrangers en provenance de régions de la Syrie sous le contrôle de l’armée turque.

« Il devient de plus en plus clair que le conflit n’est pas une escalade spontanée des récentes« escarmouches », mais une agression soigneusement planifiée et préparée. En tant que tel, nous sommes très inquiets que le conflit ait la capacité de se transformer rapidement en une guerre à part entière impliquant d’autres acteurs de la région. Nous vous exhortons donc à parler au nom du Gouvernement de Sa Majesté pour condamner les protagonistes et à faire tout ce que vous pouvez pour arrêter les combats », ont déclaré les parlementaires.