L’UGAB et le Fonds arménien mondial annoncent le programme don #Aid4Artsakh

L’UGAB ET LE FONDS ARMÉNIEN MONDIAL ANNONCENT LE PROGRAMME DON POUR DON #AID4ARTSAKH ET LE SOUTIEN DE L’UGAB D’1 MILLION DE DOLLARS - Communiqué du 5 octobre 2020

Afin de soutenir le besoin croissant de secours humanitaire en Artsakh, le Conseil d’administration central de l’UGAB, en coordination avec le Fonds Arménien Mondial, a annoncé conjointement le programme « don pour don » # AID4ARTSAKH, ouvert jusqu’au 15 novembre 2020.

Ces fonds seront utilisés exclusivement à des fins d’aide humanitaire et d’équipement médical d’urgence en Artsakh et en Arménie à la suite de la guerre de grande intensité déclenchée par l’agression ennemie le 27 septembre 2020.

Afin de générer un élan massif de générosité pour répondre à cette initiative urgente, l’UGAB a déjà mis à disposition 1 million de dollars pour le Fonds Arménien Mondial. L’UGAB s’est engagée à contribuer de manière équivalente à chaque don fait au Fonds Arménien Mondial, et ce jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars, en fonction du total des dons reçus jusqu’à la date limite de la campagne.

L’UGAB s’est engagée à égaler les montants de cette campagne à tout don individuel de moins de 100 000 dollars. Cette campagne permettra de démultiplier la générosité des Arméniens en leur permettant de voir leurs dons doublés et ainsi, de subvenir aux besoins du peuple du Karabagh et aux victimes de la guerre.

Pour Haykak Arshamyan, Directeur exécutif du Fonds Arménien Mondial : « Dans cette phase critique de défense de notre territoire, l’opportunité de voir son don doublé par l’UGAB permettra de maximiser le financement de produits alimentaires, de fournitures pour les civils et d’équipement médical pour les soldats blessés - autant de produits qui s’épuisent très rapidement. L’injection d’1 million de dollars dès le départ, avec la perspective de décupler cette somme, devrait inciter chaque Arménien dans le monde à agir sans délai ».

Le Président de l’UGAB Monde Berge Setrakian a indiqué que ce soutien d’1 million de dollars comme point de départ était à l’évidence du devoir de l’UGAB. Selon lui, étant donné la gravité et l’immensité des besoins des populations en danger, allant des civils confinés dans des abris anti-bombes aux soldats blessés en détresse médicale, il n’y avait « aucun doute sur ce que nous devions faire pour notre peuple en ces heures sombres ».

Pour accélérer le soutien aux secours d’urgence en Artsakh, les donateurs sont encouragés à donner en ligne a l’UGAB, ce qui débloquera les fonds directement au Fonds Arménien Mondial au fur et à mesure que chaque tranche de 500 000 dollars sera franchie. Pour que les dons soient comptabilisés dans le décompte du programme don pour don, ceux-ci doivent être faits directement à l’UGAB.

Pour contribuer, rendez-vous sur www.agbu.org/aid4artsakh ou écrivez à [email protected] ou [email protected] pour la France pour les virements en ligne. Les dons peuvent également être faits dans les sections locales de l’UGAB.

Pour plus d’informations sur le programme don pour don à durée limitée, contactez [email protected] ou [email protected] pour la France.

L’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) est l’organisation à but non-lucratif la plus importante du monde consacrée à la préservation du patrimoine arménien. Par le biais de ses programmes éducatifs, culturels et humanitaires, l’UGAB améliore la vie de 500 000 personnes par an en Arménie, en Artsakh et en diaspora. Depuis sa création en 1906, l’UGAB est restée fidèle à son objectif suprême : permettre la prospérité des Arméniens du monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.agbu.org