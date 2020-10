Le président syrien Bachar al-Assad s’est joint hier à l’Arménie et à la France pour accuser la Turquie d’envoyer des combattants rebelles syriens combattre dans la zone de conflit du Haut-Karabagh aux côtés de l’Azerbaïdjan.

Assad a également blâmé Ankara, et le président turc Recep Tayyip Erdogan en particulier, pour la guerre au Karabagh qui a éclaté le 27 septembre.

« Ce sont eux [les Turcs] qui ont déclenché ce conflit, a-t-il accusé à l’agence de presse russe RIA Novosti. Ils ont encouragé ce conflit. »

« Nous pouvons affirmer avec certitude qu’ils ont utilisé des terroristes de nationalité syrienne, et (...)