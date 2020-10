L’Arménie salue les appels des médiateurs de l’OSCE au cessez-le-feu

L’Arménie a salué hier les derniers appels à l’arrêt « immédiat et inconditionnel » des hostilités dans la zone de conflit du Haut-Karabagh lancés par la France, la Russie et les États-Unis.

Dans une déclaration conjointe publiée lundi, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo et les ministres des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et français Jean-Yves Le Drian avaient condamné « dans les termes les plus forts » l’escalade de la violence et, en particulier, les bombardements « disproportionnés » de zones civiles.

Le ministère des Affaires étrangères arménien a salué cette déclaration, affirmant que la (...)