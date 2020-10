L’Arménie prête pour un compromis avec l’Azerbaïdjan, déclare Pachinian

L’Arménie et le Haut-Karabagh sont prêts à parvenir à un accord de paix de compromis avec l’Azerbaïdjan, a déclaré mardi le Premier ministre Nikol Pachinian alors que les hostilités se poursuivent dans la zone de conflit du Karabagh.

« La résolution des conflits doit être basée sur des compromis. Le Haut-Karabagh et l’Arménie sont prêts pour des concessions, si l’Azerbaïdjan est également prêt à des concessions », a expliqué Pachinian dans des commentaires à l’agence de presse AFP, publiés par son cabinet.

Pachinian a également exprimé sa confiance sur le fait que la Russie s’acquittera de ses « obligations contractuelles » et fournira l’assistance nécessaire à son pays « en cas de menace pour la sécurité de l’Arménie ».

Les commentaires ont eu lieu au dixième jour de violents combats le long de la « ligne de contact » arméno-azerbaïdjanaise autour du Karabagh, qui a fait des centaines de morts des deux côtés. Les hostilités se sont poursuivies malgré les appels répétés à un cessez-le-feu immédiat lancés par la Russie, les États-Unis et la France, les trois pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Nikol Pachinian et Vladimir Poutine ont discuté lundi de la situation dans la zone de conflit lors de leur quatrième conversation téléphonique depuis le 27 septembre. Le Kremlin a affirmé que Poutine « a de nouveau souligné la nécessité urgente d’un cessez-le-feu ».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé hier que Moscou était désormais engagé dans une vague d’activités diplomatiques dans le but « d’aider les parties en guerre à mettre fin aux hostilités et à lancer un processus de règlement politico-diplomatique ».

Dans un communiqué conjoint publié lundi, les diplomates américais, russe et français ont également appelé l’Arménie et l’Azerbaïdjan à « s’engager sans tarder à reprendre les négociations de fond ». Ils ont ajouté que les discussions devraient se concentrer sur « les principes fondamentaux existants et les documents internationaux qui correspondent, bien connus des deux parties ».

Il s’agissait d’une référence apparente aux principes fondamentaux des pouvoirs de médiation pour la résolution du conflit, qui ont été rédigés pour la première fois en 2007 et ont été modifiés à maintes reprises depuis. L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont en désaccord depuis des années sur certains éléments clés de l’accord-cadre de paix proposé.