Plusieurs missiles lourds azéris tombent à côté du bureau de la Croix-Rouge à Stepanakert

Plusieurs roquettes provenant de lance-roquettes Smerch tirées par les forces armées azerbaïdjanaises sur la ville de Stepanakert ont frappé et explosé à côté du bureau du Comité international de la Croix-Rouge à Stepanakert , a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh sur les réseaux sociaux.

La capitale de l’Artsakh - La population civile de la ville de Stepanakert a fait l’objet d’une nouvelle attaque à la roquette azerbaïdjanaise le 6 octobre.

Il s’agit de bombes dont l’usage est interdit par la Convention de Genève. Mais les actes terroristes de l’Azerbaïdjan se comptent par millier et cet élément n’est qu’un détail qui démontre le visage de Bakou qui va une nouvelle fois perdre cette guerre contre l’Artsakh ,même avec le soutien déclaré et effectif de la Turquie et de ses supplétifs djihadistes ramenés de Syrie en Azerbaïdjan. Des djihadistes syriens qui tombent également par centaines face aux Arméniens déterminés à ne pas céder une pouce de terrain face aux envahisseurs.