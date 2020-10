L’Artsakh et l’Arménie réfutent les rumeurs azéries faisant état d’attaque de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan

Le chargé de presse de la présidence de l’Artsakh, Vahram Poghosyan a rejeté les accusations et mensonges qui faisaient état d’une opération des forces arméniennes réalisée sur l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan. P. Poghosyan a affirmé que « Je réfute catégoriquement cette information, car l’Armée de Défense de l’Artsakh n’a jamais visé les objectifs politiques et économiques. Nous ne visons que les objectifs militaires, et l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan n’est pas un objectif militaire ». Il a également affirmé que l’Azerbaïdjan tentait par ces fausses informations, d’internationaliser le conflit. Le ministère arménien de la Défense a également rejeté ces fausses informations.

Krikor Amirzayan